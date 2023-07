Beber café é mais estimulante do que a cafeína pela manhã, diz estudo

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 04/07/2023 - 2:42 Compartilhe

Pesquisadores em Portugal testaram recentemente se era o efeito da cafeína ou simplesmente o ritual de beber café que animava o passo dos consumidores de café pela manhã.

“Se você ouvir esses indivíduos, eles normalmente dizem que precisam tomar café pela manhã para se preparar”, disse Nuno Sousa, um dos autores do estudo e professor da Escola de Medicina da Universidade do Minho, em Portugal.

“Queríamos entender os mecanismos cerebrais e o padrão de conectividade funcional que justificariam essa afirmação”, acrescentou.

Os pesquisadores do estudo, publicado na semana passada na Frontiers in Behavioral Neuroscience , estudaram 83 pessoas – todas as quais bebiam pelo menos uma xícara de café por dia.

Eles então foram submetidos a exames de ressonância magnética para que pudessem observar a atividade cerebral dos participantes antes e depois de tomar café.

Pedindo a todos os participantes que se abstivessem de comer ou beber bebidas com cafeína por pelo menos três horas antes do estudo, 47 pessoas do grupo fizeram ressonâncias magnéticas antes de tomar café e novamente 30 minutos depois.

Os 36 restantes receberam simplesmente cafeína diluída em água quente, também passando pelos mesmos exames de ressonância magnética antes e depois.

Os exames sugeriram que o café – que a pesquisa mostrou ser um psicoestimulante e pode fazer as pessoas se sentirem mais despertas – foi responsável apenas por certas mudanças na atividade cerebral, enquanto a cafeína foi responsável por outras mudanças.

No entanto, os exames de ressonância magnética mostraram que a memória de curto prazo, a atenção e o foco aumentaram a atividade depois de beber café – mas não ao ingerir cafeína por conta própria.

O estudo também sugeriu que beber café torna os indivíduos mais preparados para mudar do modo de descanso para o modo de tarefa, diminuindo a conectividade na rede de modo padrão do cérebro, que é a área mais ativa durante as tarefas passivas, em oposição às forças “externas”.

Os pesquisadores sugeriram que a cafeína sozinha geralmente não é suficiente para estimulá-lo pela manhã, e é necessária a experiência específica de beber uma xícara de café.

“O prazer que é dado a um indivíduo que gosta de café pela manhã, isso na verdade faz parte de quase um ritual que realmente também é importante para aquele indivíduo sentir que ‘estou pronto para o dia’”, disse Sousa.

