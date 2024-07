Beber apenas uma bebida alcoólica por dia encurta sua expectativa de vida

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/07/2024 - 2:57 Para compartilhar:

Consumir apenas uma bebida alcoólica por dia, seja uma caneca de cerveja, uma taça de vinho ou uma dose da sua bebida favorita, pode encurtar sua expectativa de vida em aproximadamente dois meses e meio, afirma um especialista.

O Dr. Tim Stockwell, do Instituto Canadense de Pesquisa sobre Uso de Substâncias, disse ao Daily Mail que aqueles que bebem significativamente mais álcool do que isso, cerca de 35 doses por semana, podem reduzir impressionantes dois anos de sua expectativa de vida.

É um rude despertar para aqueles que gostariam de relaxar com uma taça de pinot depois de um longo dia, ou que frequentam happy hours com amigos ou colegas.

“Álcool é nossa droga recreativa favorita. Nós o usamos por prazer e relaxamento, e a última coisa que queremos ouvir é que ele causa algum dano”, ele disse.

“É reconfortante pensar que beber é bom para a saúde, mas, infelizmente, isso se baseia em dados científicos precários.”

Infelizmente, de acordo com o médico, nenhuma quantidade de álcool é segura para quem bebe — e suas alegações são apoiadas pela ciência.

Pesquisas recentes mostraram que o consumo de álcool pode aumentar o risco de certas condições de saúde, como câncer , doenças cardíacas, pressão alta, derrame, doença hepática e muito mais, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças .

De acordo com o CDC, mais de 20.000 pessoas morrem de câncer relacionado ao álcool todos os anos nos EUA, onde o consumo “moderado” de álcool é definido como uma bebida por dia para mulheres e duas bebidas por dia para homens.

No ano passado, a Irlanda se tornou o primeiro país a aprovar um projeto de lei exigindo que as garrafas de álcool fossem rotuladas com advertências de saúde, enquanto o Canadá revisou suas diretrizes de saúde que recomendavam evitar o consumo de mais de duas doses por semana.

A própria pesquisa de Stockwell descobriu uma ligação entre o consumo de álcool e a mortalidade por todas as causas, o que contrasta diretamente com a crença amplamente difundida de que apenas um pouco de bebida alcoólica pode ser benéfico para a saúde.

Embora se acredite há muito tempo que o vinho tinto faz bem ao coração, se consumido com moderação , isso não é necessariamente verdade, pois algumas pesquisas descobriram que o oposto é verdadeiro.

“Ser capaz de beber é um sinal de que você ainda está saudável, não a causa de estar com boa saúde”, disse Stockwell.

“Há muitas maneiras pelas quais esses estudos dão resultados falsos que são mal interpretados como se o álcool fosse bom para você.”