Bebê sobrevive a bombardeio que matou 10 membros de sua família em Gaza

13/08/2024 - 10:23

Um funcionário do hospital Naser em Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza, disse que um bombardeio israelense matou 10 membros de uma família e apenas uma menina de três meses sobreviveu.

“Dez membros da família Abu Haya foram mortos em um bombardeio israelense em Abasan, no leste de Khan Yunis”, disse à AFP o funcionário, que pediu anonimato.

“Há apenas uma sobrevivente da família, um bebê. A menina, cujo nome é Rim, tem três meses”, disse ele, listando em seguida os nomes dos pais, bem como os de seus cinco filhos e três filhas, todos já mortos.

Envolta em um vestido preto e com o rosto cheio de feridas, a menina causou grande comoção no pátio do hospital Naser, ponto de encontro de famílias que procuram seus entes queridos desaparecidos ou que vêm trazer feridos.

“Esta menina foi retirada dos escombros. Toda a sua família está morta, incluindo a mãe. Quem vai amamentá-la?”, pergunta Ibrahim Barbakh, um residente de Khan Yunis, segurando o bebê nos braços.

Serviços de resgate, testemunhas e fontes médicas relataram novos bombardeios e disparos de artilharia israelenses em vários pontos da Faixa de Gaza nesta terça-feira.

O Exército israelense, contatado pela AFP, não quis comentar este atentado.

