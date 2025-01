Bebê sequestrada em Curitiba é resgatada por policiais em cativeiro

A bebê Eloah Pietra Almeida dos Santos foi resgatada pela polícia nesta sexta-feira, 24, após ter sido sequestrada por uma mulher suspeita de ser falsa agente de saúde na quinta, 23.

A bebê de 1 ano e seis meses foi encontrada em um cativeiro em Campo Largo, na Região Metropolitana da Curitiba, pelas autoridades policiais. A suspeita do sequestro foi presa em flagrante.

O resgate foi feito pelo serviço de inteligência da Rondas Ostensivas de Natureza Especial (RONE).

“É um momento de emoção, de felicidade, de orgulho, orgulho dos policiais que servem as nossas polícias, eles que fizeram o trabalho, eles que localizaram, eles que trabalharam, eles que localizaram o veículo, fizeram o monitoramento e o rastreio de todas as câmeras da região”, declarou o secretário de Segurança Pública do Paraná, coronel Hudson Teixeira, à imprensa local em coletiva.

Segundo o secretário, as autoridades ainda apuram os motivos e as circunstâncias do sequestro da criança.

A bebê não deve voltar para a casa dos pais de imediato, mas sim ser encaminhada ao Conselho Tutelar logo após ter passado pela sede do Tático Integrado de Grupos de Repressão Especial (Trigre).

Como ocorreu o sequestro

Na quinta-feira, 23, uma mulher vestida com avental e máscara chegou à casa da família da criança pouco antes do meio-dia, no bairro Parolin, se identificando como agente de saúde.

Na abordagem, alegou que a mãe de Eloah, que tem 27 anos, precisaria fazer um exame por conta de uma denúncia. Após isso, a suspeita teria dado um líquido para a mãe da criança beber dizendo que o procedimento era parte do exame.

Logo depois disso, a suspeita levou a mãe e a bebê em um carro sem placas e, em determinado momento, pediu para que a mãe arrumasse a criança em uma cadeirinha. Assim que a mãe desceu do carro, a suspeita do sequestro acelerou e fugiu, levando a criança.

Após quase 30 horas de investigação, os policiais encontraram a bebê em Campo Largo, onde o cativeiro foi localizado. Os agentes conseguiram encontrar o local após receberem informações de que o carro da suspeita tinha sido visto próximo da localidade.

No âmbito da operação, a Secretaria da Segurança Pública determinou a instalação de uma força-tarefa, mobilizando mais de 30 policiais. A Polícia Civil informou que continua investigando o caso do sequestro do bebê.