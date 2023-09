Bebe Rexha dá ‘selinho’ em Luísa Sonza no palco do The Town

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/09/2023 - 21:44 Compartilhe

No penúltimo show do palco Skyline deste domingo, 3, Luísa Sonza “bateu ponto” mais uma vez: foi convidada por Bebe Rexha, artista americana, para uma parceria na música I Got You. As duas, que já apareceram juntas em foto deste ano, se abraçaram e terminaram a apresentação com um selinho.

“A Luísa tem um gosto ótimo, aliás”, brincou Bebe.

Além da sua própria apresentação, Sonza também foi convidada para cantar Penhasco 2, música de seu novo álbum, durante o show de Demi Lovato no último sábado.

Luísa publicou o momento deste domingo nas suas redes sociais, com a legenda "Só dá tu": uma referência à versão brasileira do sucesso de Rexha, feita pela banda A Favorita.

