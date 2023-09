Bebê que nasce com 26 dedos e é considerada a “reencarnação da deusa hindu”

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 20/09/2023 - 5:18 Compartilhe

Um bebê nascido na Índia nasceu com 26 dedos das mãos e dos pés – e sua família acha isso divino. O recém-nascido de Bharatpur, no estado de Rajasthan, no norte da Índia, tem sete dedos em cada mão e seis dedos em cada pé.

Profissionais médicos disseram que ela nasceu com uma anomalia genética rara – mas sua família acredita que ela é na verdade a “segunda vinda de uma deusa hindu”.

Dholagarh Devi é uma divindade conhecida cujo templo está localizado perto de onde o bebê nasceu. As estátuas retratam a deusa de Dholagarh como uma jovem com vários braços.

A mãe do bebê, Sarju Devi, 25 anos, está aparentemente emocionada, e seu irmão disse à mídia local: “Minha irmã deu à luz um bebê com 26 dedos e estamos considerando que seja a encarnação de Dholagarh Devi. Estamos muito felizes.”

Não se sabe se os pais do bebê decidirão que ela seja submetida a uma cirurgia para reduzir os dígitos para 10 dedos das mãos e 10 pés – mas não há nada de errado do ponto de vista médico com ela.

“Não há mal nenhum em ter 26 dedos, mas é uma anomalia genética. Fora isso, a menina está absolutamente saudável”, disse o Dr. BS Soni, médico do hospital, ao Newsflash.

