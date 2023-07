Bebê quase perde parte do pênis por conta de um fio de cabelo

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 31/07/2023 - 15:45 Compartilhe

Um bebê no Paquistão quase perdeu a cabeça do pênis após um fio de cabelo de sua mãe ficar enrolado e interromper a circulação de sangue na região.

A condição chamada de síndrome do torniquete capilar é quando o cabelo amarra o eixo do pênis. No caso do bebê, a paralisação também atingiu a uretra, fazendo com que ele não conseguisse urinar normalmente.

O caso foi examinado em um artigo no site Science Direct. O pai da criança percebeu que o membro da criança estava pálido. A ponta do pênis estava pendurada por uma pele fina.

Os médicos realizaram uma intervenção cirúrgica onde foi colocado um cateter para que a criança voltasse a urinar normalmente. Seis meses após a cirurgia, os médicos afirmaram que o resultado foi satisfatório.

O artigo também apontou que caso não for tratado de forma correta, a síndrome do torniquete pode fazer com que o pênis seja amputado.

Os médicos também afirmam que os pais precisam ficar alertas com os dedos das mãos e dos pés regularmente para verificar se não há torniquetes.

