Bebê morre em naufrágio de barco de migrantes no Canal da Mancha

Um bebê foi encontrado morto na noite de quinta-feira na costa francesa após o naufrágio de uma embarcação de migrantes que tentava chegar ao Reino Unido, anunciaram as autoridades locais à AFP nesta sexta-feira (18).

Sessenta e oito pessoas foram resgatadas após o acidente ocorrido perto de Wissant, no norte da França, segundo os promotores e a autoridade marítima responsável pelas águas francesas no Canal da Mancha e no mar do Norte.

Entre os resgatados estão 52 homens, 12 mulheres e quatro crianças, de acordo com a mesma fonte.

“Um bebê foi encontrado inconsciente na água e, infelizmente, foi declarado morto”, disseram as autoridades marítimas.

O bebê, de quatro meses e provavelmente originário do Curdistão iraquiano, estava a bordo com seus pais e outras duas crianças, segundo os promotores.

Os passageiros a bordo “eram principalmente de nacionalidade iraniana, iraquiana, albanesa e eritreia”, detalharam as autoridades.

Este óbito eleva a 52 o número de migrantes que faleceram em 2024 durante tentativas de atravessar o Canal da Mancha, um recorde desde 2018, ano de intensificação das travessias em embarcações precárias.

Segundo as autoridades britânicas, os barcos estão cada vez mais cheios, com 53 passageiros em média, contra 13 em 2020.

Entre junho de 2023 e junho de 2024, 18% das pessoas que chegaram nestes barcos eram procedentes do Afeganistão, 13% do Irã e 10% do Vietnã.

Desde o início do ano, mais de 26 mil migrantes chegaram ao Reino Unido depois que atravessaram o Canal da Mancha.

