Bebê morre ao ser atacado por pitbull em Guaianases, na zona leste de São Paulo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/06/2023 - 8:27 Compartilhe

Um bebê morreu após ser mordido por um cachorro da raça pitbull na quarta-feira, 7, em Guaianases, bairro da zona leste de São Paulo. A criança estava sob os cuidados da bisavó quando o cachorro da família entrou na casa e a atacou. A mulher tentou deter o cão, mas também foi mordida. As informações são da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Vizinhos teriam escutado os gritos da bisavó da criança e tentaram socorrer as vítimas, mas não obtiveram sucesso. A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar no local, imobilizou o animal. As vítimas foram socorridas, mas a criança não resistiu aos ferimentos. O caso foi registrado pelo 53º DP que instaurou inquérito para a devida elucidação dos fatos.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias