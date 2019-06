Bebê faz coração com as mãos durante exame pré-natal no Acre

Durante um exame de ultrassonografia, feito nesta quinta-feira (13) em uma maternidade de Rio Branco (AC), um fato curioso chamou a atenção dos pais da criança e do médico. A bebê, que vai ser chamar Maria Valentina, fez um coração com as mãos durante o exame de rotina. As informações são do G1.

Os pais, Ludmila Pereira e Francisco Manueres, estavam no hospital para um exame de rotina. Ludmila está no sétimo mês de gravidez. Durante o ultrassom, a filha do casal fez um coração com as mãos.

“Essa é um ultrassom em 3D, que um médico me presenteou. Ele que tirou a foto pelo celular, percebeu e tirou. Como tinha ganhado, ele não imprimiu, ficou só laudo. Foi muito rápido porque ela estava se mexendo muito”, disse a mãe ao G1.

Segundo Ludmila, o médico explicou que o gesto foi um reflexo da filha à forte luz do aparelho e que causou sensibilidade no bebê, fazendo que ela levantasse as mãos para cobrir o rosto.