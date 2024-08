Bebê evacuado de Gaza morre ao ser transferido para Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 09/08/2024 - 11:01 Para compartilhar:

BOLONHA, 9 AGO (ANSA) – Um bebê de seis meses, que chegou da Faixa de Gaza à Itália, morreu na noite da última quinta-feira (8) ao ser transportado do aeroporto de Bolonha para um hospital em Milão.

A informação foi confirmada nesta sexta (9) pelo governo regional de Emilia-Romagna, que explicou que o recém-nascido faleceu em decorrência de uma parada cardíaca enquanto estava em uma ambulância em Parma.

O garotinho fazia parte do grupo de 16 crianças palestinas evacuadas da Faixa de Gaza para a Itália que necessitam de assistência médica urgente.

Os menores de idade, que estavam temporariamente no Egito, estão sendo transferidos para hospitais de municípios do país europeu que aceitaram receber cidadãos do enclave.

Nos últimos meses, a Itália recebeu mais de 300 palestinos, incluindo familiares de italianos e jovens necessitados de assistência médica, que precisaram ser evacuados do enclave palestino, palco de um sangrento conflito entre Israel e o grupo fundamentalista islâmico Hamas. (ANSA).