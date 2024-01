Bebê é hospitalizado na Itália após testar positivo para cocaína

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 11/01/2024 - 14:01 Para compartilhar:

NÁPOLES, 11 JAN (ANSA) – Um bebê de três meses foi internado em estado grave em um hospital de Nápoles, no sul da Itália, depois de testar positivo para cocaína.

A descoberta foi feita na última quarta-feira (10) por médicos do departamento pediátrico do hospital Ruggi de Salerno, após a realização de exames de urina.

A criança chegou ao pronto-socorro em estado gravíssimo e precisou ser transferido de helicóptero para o hospital Santobono, no território napolitano. Os médicos conseguiram estabilizá-lo.

Segundo as autoridades locais, a mãe da criança é usuária de drogas, o que não dá para excluir a possibilidade de uma transmissão por meio da amamentação. Além do teste positivo para cocaína, o bebê foi diagnosticado com meningite.

O caso foi denunciado aos policiais estaduais, que abriram uma investigação sobre o caso. (ANSA).

