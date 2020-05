Bebê de três meses morre sufocado em BH; saco plástico é encontrado no berço

Um bebê de três meses foi encontrado morto pelo pai no domingo (3) em Belo Horizonte, Minas Gerais. A suspeita é de que o menino tenha se sufocado com um pedaço de plástico de um saco de lixo. As informações são do jornal O Tempo.

O pai, de 18 anos, contou à polícia que acordou por volta das 6h e foi ver o filho, que estava em um berço. Ao chegar no quarto, encontrou a criança desacordada, virada para baixo e com o nariz sangrando. Ao desvirar o filho, percebeu que havia um saco de lixo enrolado em seu rosto e pescoço.

Segundo o depoimento do jovem, ele acordou a companheira, uma adolescente de 15 anos, que estava dormindo. A mãe afirmou às autoridades que na noite anterior, por volta das 23h, amamentou o filho e ligou o ventilador na velocidade mais baixa conforme uma recomendação médica, e foi dormir.

De acordo com a Polícia Militar, uma ambulância do Samu chegou a ser acionada para socorrer a vítima, mas um médico constatou o óbito. A perícia da Polícia Civil foi chamada e o corpo do bebê foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), onde passará por autópsia.