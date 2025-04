Bebê de cinco meses morre após desabamento de casa em SP

Um bebê de cinco meses morreu após o desabamento de uma casa na avenida Humberto Gomes Maia, no bairro Brasilândia, zona norte de São Paulo, nesta terça-feira, 22. Há suspeita de que imóvel tenha desmoronado depois de uma explosão provocada por um vazamento de gás.

Além do bebê, outras quatro pessoas estavam na residência no momento da ocorrência. Segundo a Defesa Civil do estado de São Paulo, todas as vítimas sofreram queimaduras pelo corpo e foram atendidas pela USA (Unidade de Suporte Avançado) local.

Depois, o Pronto Socorro Brasilândia confirmou a morte do bebê. As outras vítimas seguem em observação.

O imóvel tinha dois pavimentos. Na parte de cima morava um casal com dois filhos – um menino de 11 anos e o bebê. Na parte de baixo, morava o idoso que é pai da mulher e avô da criança.

Por volta das 6h20, houve uma forte explosão e o prédio veio abaixo. Acionado, o Corpo de Bombeiros mobilizou equipes e as seis pessoas que estavam sob os escombros foram retiradas com vida. O idoso, com 70% de seu corpo queimado, foi levado para um hospital da região.

Ao menos duas casas vizinhas foram afetadas e vão passar por avaliação pela Defesa Civil. O caso é investigado pela Polícia Civil.

*Com informações do Estadão Conteúdo