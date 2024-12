Bebê de 8 meses morre após catamarã virar com rajada de vento em SC

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/12/2024 - 12:29 Para compartilhar:

Uma bebê de oito meses morreu após uma embarcação, de tipo catamarã, virar durante uma rajada de vento que atingiu a região de Praia do Capir, no município de São Francisco do Sul, em Santa Catarina, no domingo, 15, informa o Corpo de Bombeiros do Estado.

Segundo a corporação, a ocorrência foi registrada por volta das 15h30. A embarcação teria saído da Marina Porto do Sol. Ela estava com 14 passageiros e um tripulante a bordo.

“Após buscas superficiais e subaquáticas coordenadas pelo Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Militar de Santa Catarina, a criança foi localizada, cerca de uma hora após o ocorrido, e foi socorrida pela equipe médica do helicóptero águia da Polícia Militar de Santa Catarina”, disse o Corpo de Bombeiros.

A bebê foi encaminhada para atendimento no Hospital Nossa Senhora das Graças em São Francisco do Sul, onde foi detectado afogamento de grau 6. O atendimento foi iniciado imediatamente após a localização da criança, mas ela não resistiu.