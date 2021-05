Bebê de 4kg ‘se apressa’ e nasce dentro de carro em frente ao hospital em Blumenau (SC)

Maira Frohlich conseguiu chegar no hospital para dar à luz ao filho Bernardo, mas ele não esperou ela sair do carro e nasceu ali mesmo. O caso aconteceu em frente ao Hospital Santo Antônio, em Blumenau (SC), nesta terça-feira (18). As informações são do UOL.

Mãe de segunda viagem, a bolsa de Maira rompeu por volta das 19h30 e ela se manteve calma e foi tomar um banho quente enquanto o marido, Nivael, arrumava as malas para a ida à maternidade. Mas, no caminho, as contrações aumentaram muito e ela sentiu que não chegaria lá a tempo. O casal conseguiu estacionar em frente a entrada do hospital.

Rapidamente uma equipe de enfermagem correu até o carro para socorrer Maira. Mas os esforços não foram suficientes e ela não pode ser transportada para o Centro Obstétrico e entrou em trabalho de parto dentro do veículo. Apesar do susto, o parto ocorreu bem e, às 21h54, Bernardo nasceu, saudável e pesando 3,98 kg.

