Bebê de 3 meses morre atropelada no Rio; Motorista fugiu sem prestar socorro

Uma menina de três meses foi atropelada e morreu, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, ontem. Antonella Barbosa estava no colo de sua mãe, Daphine Barbosa, de 21 anos, quando foi atingida por um carro e não resistiu. Segundo familiares, o motorista fugiu sem prestar socorro. Pelas redes sociais, familiares pediram ajuda para identificar o atropelador. “Ele tirou a vida de uma bebê de apenas três meses e nem se quer parou para socorrer, por pouco a mãe também morre. A mãe da neném perdeu o irmão há pouco mais de um ano, a avó da neném tinha ela como um consolo para suprir a dor da perda do filho e agora essa tragédia. Elas precisam de justiça, mesmo que isso não traga a Antonella de volta”, dizia o texto.

Por nota, a assessoria da Polícia Civil informou que o carro já foi identificado. “Todas as diligências de polícia judiciária estão em andamento para que o caso seja resolvido com a maior brevidade possível”, divulgou a polícia. As investigações estão sendo feitas pela 72ª Delegacia de Polícia, de Mutuá.