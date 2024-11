Bebê brasileira morre em ataque israelense no Líbano, diz Itamaraty

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/11/2024 - 19:12 Para compartilhar:

Nesta segunda-feira (04), o Itamaraty anunciou que uma bebê brasileira foi uma das vítimas de um ataque israelense no subúrbio de Hadeth, no sul da capital libanesa.

Fatima Abbas tinha um ano e foi a terceira vítima brasileira dos ataque de Israel na região.

Em nota, o órgão expressou ‘as mais sentidas condolências’ e reiterou condenação a ofensiva israelense em zonas civis do Líbano. Leia a nota na íntegra:

“O governo brasileiro tomou conhecimento, com grande pesar e consternação, da morte, em Beirute, de bebê brasileira de um ano de idade, Fatima Abbas, vítima de ataque israelense em 2/11 no subúrbio de Hadeth, ao sul da capital libanesa.

O conflito no Líbano já resultou na morte confirmada de um total de três brasileiros, todos menores de idade e todos vitimados por ataques israelenses.

Ao expressar à família de Fatima Abbas as mais sentidas condolências e estender toda a sua solidariedade, o governo brasileiro reitera a condenação, nos mais fortes termos, aos contínuos e injustificados ataques aéreos israelenses contra zonas civis no Líbano e renova o apelo às partes envolvidas para que cessem imediatamente as hostilidades”