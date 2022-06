Vídeo: Bêbado é atacado por crocodilo após chegar perto de ninho no México

Um homem bêbado foi atacado por um crocodilo ao tentar roubar os ovos do animal nas margens da Laguna Encantada, em Villahermosa, no México. No vídeo, que viralizou nesta semana, o homem se aproxima do ninho e é mordido pelo réptil.

O homem chega a cair no chão e o crocodilo tenta arrastá-lo para a água. No entanto, o homem consegue escapar e levanta para fugir do animal.





#CirculaEnRedes| A través de las redes sociales circula el video de un ataque de un cocodrilo a una persona en la Laguna 'La encantada' ubicada en Gaviotas Norte, #Villahermosa. pic.twitter.com/VDFarDL486 — XEVA TABASCO (@XEVATabasco) June 10, 2022

Mais tarde, o diretor da Proteção Civil municipal, José Arturo Gómez, informou que o homem também estaria tacando pedras no animal.

“Ele estava jogando pedras no crocodilo e como o animal está em fase reprodutiva, ele se sentiu atacado pela pessoa e reagiu”, disse.

Após o incidente, Gómez pediu ao público que se consciencialize, cuide do espaço, dos animais e do seu habitat, e pediu ainda que as pessoas não se aproximem ou realizem atividades nas zonas ou lagoas onde se sabe que existem crocodilos.

O animal que aparece na gravação foi capturado pela Agência Federal de Proteção Ambiental (Profepa) e levado para outro local da lagoa com os ovos. Lá ele foi solto.