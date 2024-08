Beatriz Souza vai lutar por medalha no judô em Paris; ‘Baby’ cai na estreia

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 02/08/2024 - 9:17 Para compartilhar:

A judoca brasileira Beatriz Souza se classificou para a semifinal na categoria acima de 78 quilos e vai lutar por mais uma medalha para o Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris nesta sexta-feira (2).

Beatriz, de 26 anos, conseguiu um ippon rápido no duelo de oitavas de final contra a nicaraguense Izayana Marenco, antes de bater nas quartas a sul-coreana Hayun Kim com um waza-ari no golden score.

Na semifinal, a brasileira terá um duro combate com a francesa Romane Dicko, medalha de bronze nos Jogos de Tóquio em 2021 e sua algoz na final do Mundial da categoria disputado em 2022 em Tashkent (Uzbequistão).

A outra semifinal será disputada entre a israelense Raz Hershko e a turca Kayra Ozdemir.

No masculino, Rafael Silva, o ‘Baby’, foi eliminado na estreia da categoria acima de 100 quilos, ao ser derrotado por ippon pelo judoca do Azerbaijão Ushangi Kokauri.

‘Baby’, medalhista de bronze nos Jogos de Londres-2012 e Rio-2016, voltará ao tatame em Paris na competição por equipes, que acontece neste sábado (3).

