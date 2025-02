Beatriz Reis é recebida aos gritos de ‘a banana venceu’ no 20º Baile da Vogue, no Rio

A ex-BBB Beatriz Reis deu show de simpatia na sua chegada ao Copacabana Palace, zona sul do Rio de Janeiro, para participar da 20ª edição do Baile da Vogue, tradicional festa de Gala do Carnaval, que aconteceu pelo quinto ano na Cidade Maravilhosa. A moça mostrou que é mesmo povão e não cansou de retribuir o carinho dos fãs, que acompanhavam o desfile dos famosos no tapete de entrada.

Bia foi recebida aos gritos de “a banana venceu”, em alusão às peripécias da então camelô do Brás, em São Paulo, dentro da 24ª edição do reality global, onde ela teve a ideia de usar cascas de banana naturais para fazer uma fantasia, o que lhe rendeu advertências da direção do programa, e até algumas críticas dos “fiscais de reality”.

E não era para menos. A atriz e apresentadora elegeu um look para lá de ousado e inusitado em homenagem à fruta, tão comum nas casas dos brasileiros. A participante deixou a casa na 20ª eliminação, já na reta final do game.

“Olha é muito surreal ‘ver’ a ‘banana venceu’, o pessoal gritando, mas eu vejo isso como resultado da minha autenticidade. Lá dentro do ‘Big Brother’ nunca tive medo de ser quem eu fui. Então, eu batia de frente com as pessoas, eu fazia o que eu sempre gostava, o que eu acreditava que era legal fazer, o que meu coração pedia para fazer, não tinha medo de nada. Me joguei, sabe? Vivi. E eu acho que isso é resultado de que a gente tem que ser quem a gente realmente é em qualquer lugar”, disse a ex-camelô, em conversa com o site IstoÉ Gente, entre uma paradinha e outra para fazer foto com populares.

“Para mim, é lindo, esse é o maior prêmio, ver as pessoas gritando ‘a banana venceu’”, comemorou ela, em agradecimento ao carinho dos fãs.

O baile de gala abriu as celebrações para os 50 anos da Vogue no Brasil. Desfilaram pelo tapete muitos famosos, como, além de Bia, os atores Bruno Gagliasso e Ícaro Silva, a cantora Gaby Amarantos, e as apresentadoras Luciana Gimenez e Sabrina Sato.