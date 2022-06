Beatriz Haddad Maia vence britânica e está nas quartas do WTA 250 de Nottingham

Beatriz Haddad Maia está nas quartas de final do WTA 250 de Nottingham, na Inglaterra. A brasileira derrotou, nesta quinta-feira, a britânica Yuriko Miyazaki, número 234 da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/6 (7/4), em 1h54 de partida.

“Já a conhecia, ela joga especialmente bem em superfícies rápidas podendo ser bastante perigosa. Satisfeita por avançar em sets diretos, e, especialmente, sacar bem nos momentos importantes”, disse Bia.





A próxima adversária da tenista nacional será a grega Maria Sakkari, cabeça de chave 1 do torneio britânico e atual número 5 do mundo.

Além de vencer na chave de simples, Bia também avançou nas duplas, juntamente com a chinesa Shuai Zhang, quarta melhor duplista do mundo. As duas venceram a suíça Viktorija Golubic e a colombiana Camila Osorio na estreia por 6/2 6/3. As próximas adversárias serão a taiwanesa Latisha Chan e a australiana Samantha Stosur.