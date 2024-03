Beatles: um quarteto dividido em quatro filmes

Editora3i Editora3 - https://istoe.com.br/author/editora3/ 01/03/2024 - 16:08 Para compartilhar:

Elvis Presley, Elton John, Queen, Bob Marley. A lista de filmes sobre ídolos do rock é longa e traz algo em comum: bons resultados na bilheteria. O diretor Sam Mendes, de Beleza Americana, foi além. Como a maior banda da história seria grande demais para um único filme, ele apresentou ao estúdio Sony Pictures uma ideia genial: fazer quatro filmes, um sobre cada integrante do grupo.

A proposta provocou uma pequena revolução no mercado cinematográfico. Produzir, filmar e lançar quatro filmes ao mesmo tempo, com personagens que participam de certa forma de uma mesma história, envolve uma logística inédita até para os megalomaníacos padrões hollywoodianos. Paul McCartney, Ringo Starr e as famílias de John Lennon e George Harrison já concederam permissão e os direitos musicais, algo que nunca havia acontecido. Mendes comemorou: “Estou honrado em contar a história da maior banda de rock de todos os tempos. Estou animado para desafiar a noção do que constitui uma ida ao cinema”. A produção começa no ano que vem e chega aos cinemas em 2027.

As canções dos Beatles já foram o foco de filmes antes.

• Yesterday, dirigido por Danny Boyle em 2019, arrecadou US$ 154 milhões.

• O musical Across the Universe, de Julie Taymor, faturou US$ 29 milhões em 2007. Também já foram lançados projetos biográficos focados nas origens do grupo.

• A produção independente Backbeat se concentra na fase da banda antes da fama, quando ainda se apresentavam em Hamburgo, na Alemanha.

• Nowhere Boy, estrelado por Aaron Taylor-Johnson, conta a juventude de Lennon antes dos Beatles.

• Bob Spitz, autor de uma popular biografia da banda, afirmou que já negociou os direitos da obra seis vezes, mas nenhuma delas chegou às telas. Ele tem esperança de que o material sirva de base para os novos roteiros.

“Todo mundo já ouviu a história dos Beatles, mas as trajetórias individuais são poderosas e pouco conhecidas”, diz Spitz. “A ideia de Mendes é brilhante. Eu gostaria de que fosse minha.”

O projeto nem bem foi anunciado, porém, e já provoca divisões. Para profissionais da área, seria mais adequado delegar a missão a diretores diferentes (veja quadro abaixo).

Mas não há unanimidade nesse ponto. Para Marcus Baldini, diretor de O Sequestro do Voo 375, a escolha de Mendes é perfeita. “Como espectador, sou a favor da ideia. Ele é muito bom e vai deixar o projeto com uma estrutura uniforme, um mesmo olhar costurando personalidades diferentes.”

Apesar de opiniões divergentes, resta uma certeza: com personagens tão incríveis, certamente serão quatro filmes fabulosos.

