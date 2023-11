Beatles: última música da banda é lançada com voz de Lennon tratada por IA; ouça

Nesta quinta-feira, 2, os Beatles lançaram uma música inédita denominada de “Now and then”. Trata-se de uma canção deixada por John Lennon e que recebeu um tratamento via inteligência artificial. Paul McCartney foi o encarregado de fazer o anúncio no X (antigo Twitter).

'Now And Then' by @thebeatles is now available to listen to worldwide.https://t.co/zRbCPsexVa#NowAndThen pic.twitter.com/W89VgBh8Gv

— Paul McCartney (@PaulMcCartney) November 2, 2023