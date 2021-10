Bears castigam Derek Carr e superam os Raiders dentro de Las Vegas Chicago chegou à terceira vitória na atual temporada com performance imponente e liderança de Khalil Mack

Um dia feliz para o torcedor dos Bears. A equipe sempre ficou marcada na liga por suas defesas bastante imponentes. Neste domingo (10), o sistema apareceu para determinar uma grande vitória sobre o Las Vegas Raiders por 20 a 9, dentro do Allegiant Stadium, a casa do adversário. Khalil Mack liderou Chicago, com sete tackles e um sack. Derek Carr apanhou bastante. Foi sackado três vezes, além de lançar uma interceptação e não conectar nenhum TD. Foi a segunda derrota seguida dos Raiders após iniciar a temporada com três vitórias.

A defesa dos Bears foi tão imponente que Justin Fields nem precisou fazer muito. Ele só teve 111 jardas, com 12 de 20 passes completados, um touchdown, nenhuma interceptação e quatro jardinhas ganhadas apenas com as pernas.

A linha ofensiva dos Raiders esteve uma peneira, com Jon Gruden também não tomando boas decisões. Derek Carr chegou a sair de campo acusando uma lesão, mas retornou para seguir na via-crúcis. Com o resultado, os Bears chegaram à campanha de três vitórias e duas derrotas, a mesma dos Raiders. Em um dia de vitórias de Packers e Vikings, o triunfo de Chicago deixa o time na segunda posição da NFC Norte, com três vitórias e duas derrotas.

Os Bears voltam a campo exatamente em um clássico contra os Packers no próximo domingo (17), às 14h, em casa. Já os Raiders vão buscar a recuperação contra os Broncos, também no domingo (17), às 17h25, no Colorado. Las Vegas está na terceira posição da AFC Oeste, com 2-3.

