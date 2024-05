Bea Duarte e Ismeiow se unem em clipe de single ‘Supostamente’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/05/2024 - 8:10 Para compartilhar:

Com mais de 1,3 milhões de seguidores no Tik Tok e 305 mil no Instagram, suas principais redes sociais, a cantora, compositora e multi-instrumentista Bea Duarte viu tamanha exposição passar a atrair o famigerado ‘hate’ há quase dois anos. Como forma de resposta para essa e outras situações polêmicas ao longo do caminho, a artista apostou na composição da canção “Supostamente”, já disponível em todos os aplicativos de música.

A produção conta com um clipe, com participação de Ismeiow, que vai ao ar nesta sexta-feira (10), às 18h, no YouTube da cantora.

“Lembro dessa primeira situação em que recebi ‘hates’ de pessoas aleatórias, que não gostavam de mim simplesmente por não gostar, sem motivo aparente. Foi quando comecei a escrever essa música”, comenta Bea. “Já o refrão e a ponte, compus só em janeiro de 2024, depois de passar por uma situação de ‘suposto’ plágio”, completa a cantora.

Inclusive, o nome da canção surgiu da expressão que virou “meme” difundido pela criadora de conteúdo Ismeiow. “As pessoas passaram a falar supostamente para não estar acusando diretamente uma pessoa, mesmo que seja algo real. Com isso, a música é repleta de sarcasmo e, de certa forma, é uma resposta”, afirma Bea.

‘Ironias e Verdades’

Para suavizar o tema, Bea traz uma sonoridade dançante e leve para a produção musical. “Começou como uma cumbia, assim como em ‘Ignorância’, e tem elementos de reggaeton. Essa sonoridade vai aparecer bastante porque eu gosto de trazer algo mais leve e dançante pra falar coisas pesadas. Sempre que eu tiver uma crítica mais descarada a fazer, a música virá animada. Esse projeto novo é recheado de ironias e verdades”, diz.

Gravado no centro de São Paulo e dirigido por Tiago Nascimento, também o videoclipe vem com uma pegada divertida e promete trazer muitos easter eggs. “Teremos ‘carapuças’ que podem servir em vários, até em mim mesma. Ainda teremos participações da banda Uelo, o Betuel do podcast Desvyados e Tom Filho, além da Ismeiow. Foi o clipe que eu mais me diverti gravando até hoje”, conta.

‘Lapidada’

Com mais de 181 mil ouvintes mensais no Spotify, Bea Duarte inicia um novo momento para sua carreira musical, visando, cada vez mais, a profissionalização e consolidação de seus projetos, além do contato com o público que a acompanha.

“Nessa nova fase, as pessoas podem esperar uma Bea Duarte completamente nova, visual e musicalmente. Uma Bea lapidada e com muitas músicas e temas novos. Até mesmo o meu conteúdo nas redes sofreu uma repaginada. A partir de agora, o foco é 100% musical. Prestem muita atenção em todas as histórias sendo contadas, porque essa música é só o começo de algo muito maior”, finaliza.