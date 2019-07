BDMG tem até R$ 255 milhões do Funcafé para financiar setor

São Paulo, 18 – O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) tem à disposição do setor cafeeiro R$ 255 milhões para financiamento, liberado pelo Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé) para a safra 2019/20. Conforme comunicado do banco, na safra passada, o BDMG conseguiu contratar 99,5% do limite destinado pelo Funcafé às empresas e cooperativas mineiras, o maior porcentual desde que o banco passou a operar os recursos do fundo, em 2014.

Com o resultado, o BDMG passou de oitavo para o quinto maior operador do Funcafé no País. O presidente do banco, Sergio Gusmão, disse no comunicado que, “para esta safra, esperamos manter este nível elevado, consolidando ainda mais a participação do banco no financiamento a uma das cadeias de valor mais estratégicas para economia mineira”.

São três linhas de crédito operadas pelo BDMG dentro Funcafé. A primeira é destinada à comercialização (estocagem) e tem como alvo cafeicultores e suas cooperativas de produção agropecuária, com prazo de um ano para pagar. A segunda linha é para aquisição do café, também com prazo de 12 meses para quitação, e que tem como alvo as indústrias torrefadoras e de café solúvel, beneficiadores e exportadores, além de cooperativas que fazem torrefação, beneficiamento e exportação. O terceiro produto é para financiamento de capital de giro para cooperativas de produção e para indústria de café solúvel e de torrefação, com 24 meses de prazo para pagamento.