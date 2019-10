BDMG contrata 100 mi de euros com BEI para projetos sustentáveis

O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) fechou a contratação de 100 milhões de euros junto ao Banco Europeu de Investimento (BEI), a maior operação do banco de fomento com uma instituição estrangeira e a primeira do BEI em Minas. Os recursos serão utilizados para o financiamento de projetos sustentáveis, tais como geração de energia limpa e de eficiência energética.

“É compromisso do BDMG proporcionar recursos para apoiar o relançamento da economia mineira em bases sustentáveis e em sintonia com o perfil de crédito disponibilizado no mundo”, afirma o presidente do banco de fomento mineiro, Sérgio Gusmão, por meio de nota.

Segundo o BDMG estão aptos para o financiamento projetos em Minas Gerais de empresas de qualquer porte, com custo máximo 50 milhões de euros. Além do setor privado, iniciativas do poder público também poderão ser contempladas.

O prazo para pagamento pode chegar a 13 anos, dependendo da natureza da operação e do tipo de negócio, com até dois anos de carência, informou o banco.

Nos primeiros nove meses deste ano, o BDMG já desembolsou R$ 31 milhões para projetos de energia solar fotovoltaica, setor que é um dos focos da parceria com o BEI.