BCs seguem comprometidos com estabilidade de preços e postura guiada por dados

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/05/2024 - 12:17 Para compartilhar:

Os bancos centrais dos países do G7 estão comprometidos com a meta de estabilidade de preços e com a abordagem guiada por dados, disse o Grupo dos Sete em comunicado divulgado hoje, 25, ao final da reunião de suas autoridades financeiras na Itália. As principais economias avançadas do mundo avaliaram que seus mercados de trabalho seguem relativamente robustos, ao passo que a inflação continua a moderar – embora o núcleo da inflação esteja mostrando alguma persistência, sobretudo em serviços, afirmaram.

Os Ministros de Finanças e banqueiros centrais do G7 ainda reiteraram, no comunicado, seu comprometimento com políticas macroeconômicas “sólidas e bem comunicadas”, e com uma comunicação clara para limitar eventuais repercussões negativas.

Entre outros assuntos abordados na declaração, as autoridades disseram estar “profundamente preocupadas” com a crise humanitária em Gaza. Eles instaram Israel a liberar receitas de compensação retidas para a Autoridade Palestina; a garantir o funcionamento de serviços bancários entre bancos palestinos e israelenses; e a remover ou relaxar medidas que tenham afetado negativamente o comércio na Cisjordânia.