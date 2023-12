BCE/Villeroy de Galhau: juros não devem subir mais, mas isso não significa corte rápido

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/12/2023 - 8:58 Para compartilhar:

Integrante do conselho do Banco Central Europeu (BCE), François Villeroy de Galhau afirmou nesta sexta-feira, 15, que, a menos que ocorra algum “choque” ou “surpresa”, os juros da instituição não devem subir mais. Ao mesmo tempo, ponderou que “isso não significa corte rápido” nas taxas.

O dirigente concedeu entrevista ao canal francês Boursorama. O também presidente do Banco Central da França enfatizou o fato de que o BCE mudou sua comunicação, para reforçar que a inflação na zona do euro deve caminhar para se aproximar da meta de 2%. A expectativa da instituição é que essa meta seja atingida em 2025.

Villeroy de Galhau disse que agora há um movimento de desaceleração geral na inflação, inclusive em seu núcleo. Mas ele ressaltou que ninguém sugeriu cortar os juros, na reunião de ontem do BCE, no contexto atual de inflação ainda elevada e incertezas no radar.

