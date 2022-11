BCE tem “longo caminho” a percorrer com aumentos de juros, diz Knot

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 18/11/2022 - 11:17 Compartilhe

FRANKFURT (Reuters) – O Banco Central Europeu (BCE) ainda tem um “longo caminho” a percorrer antes de chegar ao pico das taxas de juros, já que a inflação também pode levar um período prolongado para cair, disse o presidente do banco central holandês, Klaas Knot, nesta sexta-feira.

“Ainda temos um longo caminho a percorrer”, disse Knot quando questionado sobre qual pode ser o pico dos juros.

“Enquanto formos confrontados com surpresas mensais para cima na inflação, enquanto as medidas do núcleo da inflação estiverem subindo 0,2%, 0,3% a cada mês, fico mais preocupado com a possibilidade de fazermos muito pouco do que de fazermos demais”, acrescentou.

(Por Balazs Koranyi)

