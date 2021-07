BCE: revisão busca evitar inflação baixa persistente na zona do euro, diz Kazimir

Integrante do Conselho do Banco Central Europeu (BCE), Peter Kazimir afirmou nesta segunda-feira, 12, que a revisão da estratégia da política monetária da instituição, divulgada na semana passada, busca evitar que o ambiente de inflação muito baixa persista nos próximos anos na zona do euro.

“A inflação baixa se consolidou nos últimos anos e nossa estratégia reformulada diz que não permitiremos que isso aconteça no futuro”, disse Kazimir, que acrescentou que o BCE pode tolerar métricas inflacionárias acima da meta de 2% para compensar períodos em que os preços ficaram deprimidos.

O dirigente, que preside o Banco Central da Eslováquia, destacou ainda que considera a nova orientação “clara e objetiva” e que a mesma representa uma “resposta apropriada” às transformações recentes na economia. “Essa clareza fortalecerá nossa caixa de ferramentas e aumentará a ancoragem das expectativas de inflação conforme desejado”, ressaltou.

