BCE revê para cima previsão para CPI da zona do euro em 2023 e 2024, com corte para 2025

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/09/2023 - 10:38 Compartilhe

O Banco Central Europeu (BCE) publicou nesta quinta-feira, 14, projeções atualizadas de seu staff para a zona do euro. Há expectativa agora de que o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da região tenha alta de 5,6% no ano atual. Em junho, a previsão era de alta menor, de 5,4%.

Para 2024, a expectativa avançou de 3,0% anteriormente a 3,2%. Já para 2025 houve corte, de 2,2% antes esperado a 2,1%.

No caso do núcleo do CPI, que exclui itens voláteis como energia e alimentos, a projeção para 2023 foi mantida em 5,1%. Para 2024, ela passou de alta de 3,0% anteriormente a um avanço de 2,9%, enquanto para 2025 foi de 2,3% a 2,2%. Nas palavras do próprio banco central, houve revisão “levemente para baixo no núcleo do índice.

O staff do BCE também projeta que o Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro cresça 0,7% neste ano, 1,0% no próximo e 1,5% em 2025, com corte “significativo” em relação a junho. Antes, ele projetava altas de 0,9%, 1,5% e 1,6%, respectivamente.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias