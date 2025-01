BCE reduz juros em 0,25 ponto pela 4ª vez seguida

ROMA, 30 JAN (ANSA) – O Banco Central Europeu (BCE) cortou nesta quinta-feira (30) as taxas de juros na zona do euro em 0,25 ponto percentual e manteve a política de afrouxamento monetário pela quarta reunião seguida.

Com isso, a taxa sobre depósitos caiu de 3% para 2,75%; a taxa de refinanciamento, de 3,15% para 2,90%; e a taxa sobre empréstimos marginais, de 3,40% para 3,15%.

“O processo de desinflação está bem encaminhado. A inflação continuou a evoluir amplamente em linha com as projeções da equipe e deve retornar à meta de médio prazo de 2%”, diz um comunicado do BCE.

Por outro lado, segundo o Banco Central Europeu, a economia ainda enfrenta “obstáculos”, mas o aumento real da renda e “a redução gradual dos efeitos da política monetária” devem apoiar a retomada ao longo do tempo.

O produto interno bruto (PIB) da zona do euro avançou 0,7% em 2024, segundo estimativa preliminar divulgada nesta quinta pelo bloco, resultado abaixo do esperado no início do ano passado.

(ANSA).