BCE projeta taxa de desemprego de 6,7% na zona do euro em 2024 e de 6,6% em 2025 e 2026

O Banco Central Europeu (BCE) acredita que a taxa de desemprego na zona do euro avançará a 6,7% em 2024, depois recuará a 6,6% em 2025 e se manterá em 6,6% em 2026. As projeções foram atualizadas nesta quinta-feira, 7, junto com a decisão de política monetária, de manter principais taxas de juros inalteradas pela quarta vez consecutiva, e representam uma revisão para cima de 0,1 ponto porcentual para 2024 e 2025 e de 0,2 ponto para 2026.

O banco central considera que o mercado de trabalho permanece “resiliente”, mas acrescenta que ele deve desacelerar um pouco, enquanto o crescimento no emprego deve ter um “reequilíbrio” em relação ao quadro mais forte visto em 2023.

Ainda segundo o BCE, o crescimento econômico global deve ficar em 3,4% neste ano, uma modesta desaceleração depois do avanço de 3,5% de 2023.

Petróleo

O Banco Central Europeu divulgou também projeções atualizadas para o petróleo, e agora espera que o barril do Brent seja negociado em média a US$ 79,70 no ano atual. Em dezembro, projetava US$ 80,10.

A revisão em baixa reflete a demanda global “fraca” pela commodity, a oferta elevada do óleo dos Estados Unidos e também o superávit na oferta global projetado para 2024 pela Agência Internacional de Energia (AIE).

Para 2025, a expectativa do BCE para o barril do Brent em média é de US$ 74,90, de US$ 76,50 na projeção de dezembro. Já para 2026 a expectativa foi cortada de US$ 73,60 em dezembro a US$ 72,20.

