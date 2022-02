BCE pode elevar juros antes de encerrar compra de títulos, diz Holzmann

ZURIQUE (Reuters) – O Banco Central Europeu pode começar a elevar os juros antes de encerrar seu programa de compra de títulos, disse o membro do BCE Robert Holzmann, desafiando a visão do banco sobre a sequência de seus movimentos de política monetária.

Com a inflação em máximas recordes nos últimos meses, o BCE recuou recentemente em uma promessa de não elevar os juros este ano, mas tem mantido há tempos que o fim das compras de títulos virá primeiro, antes de qualquer aumento das taxas.

Essa postura sobre a ordem dos movimentos não havia sido questionada até agora e todas as autoridades que falaram em público a aceitaram, focando sua discussão em quando as compras deveriam acabar.

“Quando se trata do cenário para os juros, o BCE sempre sinalizou que uma alta das taxas não deve acontecer até pouco depois de as compras de títulos terem acabado”, disse Holzmann em entrevista o jornal suíço NZZ.

“Mas também seria possível dar um primeiro passo sobre os juros no verão (do Hemisfério Norte) antes do fim das compras e um segundo no fim do ano. Eu seria a favor disso”, disse o presidente do banco central da Áustria em declarações publicadas nesta quarta-feira.

O argumento a favor da sequência do BCE é de que uma alta dos juros antes do fim das compras significaria que o BCE está pisando no acelerador e no freio ao mesmo tempo.

(Reportagem de Brenna Hughes Neghaiwi)

Saiba mais