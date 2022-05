BCE não tem pressa de elevar juros e não prevê recessão, diz Lagarde em Davos

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, disse que a instituição não está com pressa de elevar juros porque o atual salto da inflação é alimentado pelo lado da oferta da economia e expectativas de inflação seguem bem ancoradas.

“Não acho que estamos na situação de forte alta da demanda no momento (…) nesta situação, temos de mover na direção certa, obviamente, mas não temos de nos apressar e não temos de entrar em pânico”, disse Lagarde em entrevista à Bloomberg em Davos, onde participa do Fórum Econômico Mundial.





Ainda na entrevista, Lagarde disse que uma recessão da zona do euro não faz parte do cenário básico do BCE, embora tenha admitido que uma interrupção do fornecimento de gás da Rússia teria impacto significativo na economia do bloco. Fonte: Dow Jones Newswires.