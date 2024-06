BCE não pode se comprometer com uma trajetória específica para os juros, diz Isabel Schnabel

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/06/2024 - 7:16 Para compartilhar:

Dirigente do Banco Central Europeu (BCE), Isabel Schnabel disse nesta sexta-feira (7) que a instituição não pode se comprometer antecipadamente com uma trajetória específica para as taxas de juros da zona do euro, com o argumento de que a perspectiva da inflação futura no bloco “continua incerta”.

Schnabel fez o comentário, que ecoa palavras da presidente do BCE, Christine Lagarde, em discurso que precedeu sua participação em painel de evento do Ministério de Finanças da Alemanha, em Frankfurt.

Nesta quinta, dia 6, o BCE anunciou seu primeiro corte de juros desde 2019, mas Lagarde reiterou que futuras decisões monetárias seguem dependendo do comportamento dos dados e que a restrição da política será mantida “pelo tempo que for necessário” para garantir a volta da inflação à meta oficial de 2%.