BCE multa Goldman Sachs Bank Europe em 6,6 milhões de euros por risco de crédito incorreto

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/05/2023 - 13:46 Compartilhe

O Banco Central Europeu (BCE) multou o Goldman Sachs Bank Europe em 6,63 milhões de euros por reportar ativos ponderados pelo risco (RWA, na sigla em inglês) calculados incorretamente para risco de crédito – uma violação avaliada como severa pela autoridade monetária. O Goldman Sachs Bank Europe pode recorrer da decisão ante a Corte de Justiça da União Europeia (UE).

O banco teria classificado ativos com um risco ponderado mais baixo do que a regulação exige, entre 2019 e 2021, por oito trimestres consecutivos, segundo comunicado do conselho de supervisão do BCE. Deficiências de controle internos teriam impedido que o Goldman Sachs Bank Europe detectasse o erro em tempo hábil, disse ainda.

O conselho afirmou que os números incorretos reportados impediram que o BCE tivesse uma visão abrangente do perfil de risco do Goldman Sachs Bank Europe.

“Subestimar os ativos ponderados pelo risco significa que o banco não calculou adequadamente suas necessidades de capital e relatou razões de capital mais altas do que deveria”, disse, na nota.

O BCE classifica as violações pelas seguintes categorias de gravidade: pequena, moderadamente severa, severa, muito severa e extremamente severa. O valor da sanção aplicada está relacionada à classificação.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias