BCE mantém juros inalterados na zona do euro

ROMA, 14 DEZ (ANSA) – O Banco Central Europeu (BCE) manteve inalteradas as taxas de juros nesta quinta-feira (14) pela segunda vez consecutiva e reduziu as estimativas de inflação na zona do euro.

Com isso, a taxa de refinanciamento da instituição continua em 4,50%; a taxa sobre depósitos, em 4%; e a taxa sobre empréstimos marginais, em 4,75%.

“O Conselho Diretivo do BCE decidiu hoje manter inalteradas as três taxas de juros. Embora a inflação tenha diminuído nos últimos meses, é provável que recupere de novo temporariamente no curto prazo”, diz um comunicado da entidade.

Apesar da expectativa de um breve repique, o BCE reduziu a projeção de inflação em 2023 de 5,6% para 5,4% e em 2024 de 3,2% para 2,7%. O objetivo é fazer com que o índice de preços volte ao patamar de 2% ao ano, o que só deve ocorrer em 2025.

“O Conselho Diretivo considera que as taxas de juros estão em patamares que, se forem mantidos por tempo suficientemente longo, darão uma contribuição substancial para essa meta”, diz a nota.

O BCE também estima que o PIB da zona do euro crescerá 0,6% em 2023, 0,8% em 2024 e 1,5% em 2025 e 2026. (ANSA).

