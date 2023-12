Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 14/12/2023 - 12:01 Para compartilhar:

ROMA, 14 DEZ (ANSA) – O Banco Central Europeu manteve inalteradas as taxas de juros nesta quinta-feira (14) pela segunda vez consecutiva e reduziu as estimativas de inflação na zona do euro.

Com isso, a taxa de refinanciamento do BCE continua em 4,50%; a taxa sobre depósitos, em 4%; e a taxa sobre empréstimos marginais, em 4,75%. (ANSA).

