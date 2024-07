BCE: Kazimir diz que novos cortes de juros em 2024 são um cenário possível, mas não garantido

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/07/2024 - 8:19 Para compartilhar:

Dirigente do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do BC da Eslováquia, Peter Kazimir afirmou nesta segunda-feira, 22, que a precificação do mercado – que prevê mais dois cortes de juros pelo banco central neste ano – não está totalmente “fora da curva”. Contudo, o dirigente alerta que este cenário não deve ser tomado como garantido.

“A porta continua aberta para relaxamento monetário adicional”, se as condições econômicas permitirem, apontou Kazimir. “Os próximos dados, combinados com novas projeções em setembro, vão definir o ambiente para quaisquer decisões necessárias.”

Segundo ele, a decisão de manter os juros em julho reafirma as expectativas do BCE sobre a tendência desinflacionária e recuperação estável da economia, após o corte das taxas em junho. “Esse foi um passo importante para mostrar nossa confiança crescente de que a inflação continuará em queda”, afirmou, em artigo publicado pelo BC da Eslováquia.

Kazimir ressaltou que os dirigentes continuarão dependentes de dados, mas em modo “vigilante e flexível” para ajustar a política monetária como for necessário.