BCE: Juros vão permanecer elevados por tempo prolongado, afirma dirigente

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/07/2023 - 15:10 Compartilhe

Dirigente do Banco Central Europeu (BCE), Joachim Nagel disse nesta quinta-feira, 6, que a instituição ainda não atingiu o fim do aperto monetário, e que os juros devem continuar elevados por tempo prolongado. Segundo ele, o núcleo da inflação ainda está muito resiliente, e é preciso uma forte ação de política monetária pela autoridade do bloco para controlar o aumento de preços.

Ele destacou, em evento da Dekra Dialog, que, de acordo com os dados mais recentes, ainda não há perigo da autoridade monetária estar conduzindo um aperto robusto demais. “Para vencer a inflação, precisamos de uma ação forte de política monetária”, afirma ele, que avalia que taxas de empréstimo mais rígidas também precisam ser aplicadas para desacelerar a economia.

“O crescimento mais fraco do número de empréstimos é uma importante indicador de que o processo de transmissão do aperto está funcionando.”

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias