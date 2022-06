BCE encerra compra de títulos e sinaliza alta de juros em julho e setembro

FRANKFURT (Reuters) – O Banco Central Europeu confirmou nesta quinta-feira que encerrará o esquema de compra de títulos em 1º de julho e sinalizou uma série de aumentos dos juros a partir de julho, conforme combate a inflação alta.

Com o salto dos preços subindo no mês passado para um recorde de 8,1% e com a inflação se disseminando rapidamente, o BCE está retirando as medidas de estímulo que adotou durante a maior parte da última década.





O objetivo é impedir que o rápido crescimento dos preços se infiltre na economia em geral e se perpetue através de uma espiral de preços e salários difícil de quebrar.

Seguindo um movimento há muito prometido, o BCE disse que encerrará seu Programa de Compra de Ativos, principal ferramenta de estímulo desde a crise da dívida da zona do euro, e que aumentará os juros em 0,25 ponto percentual em julho. Em setembro fará novo movimento, possivelmente por uma margem maior.

“O Conselho do BCE pretende os juros-chave em 25 pontos-base em sua reunião de política monetária de julho”, disse o BCE.

“O Conselho espera aumentar novamente os juros básicos em setembro”, disse. “Se as perspectivas de inflação a médio prazo persistirem ou se deteriorarem, um aumento maior será apropriado na reunião de setembro.”

A taxa de depósito do BCE está agora em -0,5% e a chefe do BCE, Christine Lagarde, disse que ela pode voltar a zero ou ligeiramente acima disso no final do terceiro trimestre.