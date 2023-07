BCE: elevar juros não é a única forma de conter inflação, diz Ignacio Visco

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/07/2023 - 9:03 Compartilhe

O dirigente do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do Banco da Itália, Ignacio Visco, disse que aumentar juros não é a única forma de conter a inflação na zona do euro, e que o BCE pode optar por mantê-los elevados por tempo suficiente, em vez de continuar subindo as taxas. “Devemos ser bastante cautelosos. As decisões sobre taxas de juros serão tomadas reunião após reunião, com base nos dados recebidos, para garantir um rápido declínio da inflação”, pontuou ele, em assembleia da Associação Bancária Italiana (ABI) nesta quarta-feira, dia 5.

