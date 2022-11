BCE deve continuar subindo juros acima do patamar de 2%, diz chefe do BC francês

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 15/11/2022 - 11:49 Compartilhe

Por Daniel Leussink

TÓQUIO (Reuters) – O Banco Central Europeu (BCE) provavelmente continuará subindo as taxas de juros acima do patamar de 2%, mas aumentos “colossais” não se tornarão novo hábito, disse o chefe do banco central da França em Tóquio, enquanto também pedia uma regulamentação internacional de criptoativos.

O BCE tem aumentado os juros no ritmo mais rápido já registrado, elevando-os em um acumulado de 200 pontos-base, a 1,5%, em apenas três meses. Apesar do ritmo acelerado, os mercados ainda esperam que o banco suba ainda mais os juros para domar a ampla e acentuada inflação.

“Estamos claramente nos aproximando do que eu chamaria de ‘faixa de normalização’, que pode ser estimada em cerca de 2%. Devemos atingir esse nível até dezembro”, disse o presidente do banco central francês, François Villeroy de Galhau, durante um discurso em uma conferência financeira na capital japonesa nesta terça-feira.

“Acima desse patamar, provavelmente continuaremos subindo os juros, mas podemos fazê-lo de maneira mais flexível e possivelmente menos rápida. Aumentos colossais dos juros não se tornarão um novo hábito.”

Os sinais de que a inflação está chegando a um pico nos Estados Unidos são “boas notícias” para todos, disse ele, uma vez que a maior economia do mundo tem estado à frente no ciclo global de inflação.

