BCE: corte de juros em junho não será necessariamente seguido por série de reduções, diz Nagel

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/04/2024 - 7:33 Para compartilhar:

Dirigente do Banco Central Europeu (BCE), Joachim Nagel disse nesta quarta-feira (24) que um eventual primeiro corte de juros pelo BCE em junho não será necessariamente seguido por uma série de reduções adicionais.

Em discurso feito em Berlim, Alemanha, Nagel, que também é presidente do BC alemão (Bundesbank), argumentou que o BCE não pode se comprometer antecipadamente com uma trajetória para os juros, “diante das incertezas” do comportamento da inflação.

Nagel citou a inflação de serviços, que “segue alta e é alimentada pelo avanço dos salários”, e disse não estar “totalmente convencido ainda” de que a inflação na zona do euro irá de fato convergir para a meta oficial de 2% do BCE de maneira sustentada.

“Até junho saberemos muito mais, sobre o avanço salarial no primeiro trimestre, por exemplo. E esses dados vão influenciar novas projeções. Se elas ajudarem a aumentar a nossa confiança em uma volta oportuna e sustentada (da inflação) para 2%, eu seria a favor de uma redução dos juros em junho”, disse Nagel.