BCE comprará títulos de países sob estresse injusto







FRANKFURT (Reuters) – O Banco Central Europeu (BCE) disse nesta quinta-feira que comprará títulos de países cujos custos de empréstimos dispararem por motivos que fogem de sua culpa, desde que as nações sigam uma política econômica sólida.

Sob o Instrumento de Proteção de Transmissão (TPI, na sigla em inglês), o BCE comprará “títulos do setor público… com vencimento remanescente entre um e dez anos” e até considerará aquisição de papéis do setor privado, se necessário, disse o BCE.

“As compras serão encerradas ou com uma melhoria durável na transmissão ou com base em avaliação de que as tensões persistentes se devem aos fundamentos do país.”

(Por Francesco Canepa e Balazs Koranyi)