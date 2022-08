BCE calcula impacto do petróleo sobre PIB potencial em menos de 1% em quatro anos

FRANKFURT (Reuters) – Um aumento permanente nos preços do petróleo reduzirá a produção potencial da zona do euro em menos de 1% ao longo de quatro anos, um pequeno impacto que pode ser reduzido ainda mais pela transição para energia limpa, disse o Banco Central Europeu (BCE) nesta segunda-feira.







A teoria econômica sugere que os preços do petróleo permanentemente mais altos devem reduzir a produtividade e a capacidade de crescimento da economia, criando assim as condições para uma inflação mais alta.

Mas pesquisa empírica sobre o choque do petróleo na década de 1970 mostra que as economias podem se adaptar ao longo do tempo, por exemplo, reduzindo sua dependência de combustíveis fósseis.

Utilizando o seu próprio modelo de previsão, o BCE apurou que um aumento de 1% nos preços do petróleo reduziria o potencial de crescimento da zona do euro em cerca de 0,02% a médio prazo.

Assumindo uma alta de 40% nos preços do petróleo nos próximos quatro anos em comparação com 2017 a 2020, o BCE concluiu que a produção potencial na zona do euro seria reduzida em apenas 0,8% nesse período.

“Trata-se de um choque um tanto limitado, que deve ser visto no contexto do aumento acumulado da produção potencial, estimado pela Comissão Europeia em cerca de 5,2% para os próximos quatro anos”, escreveram em artigo os economistas Julien Le Roux, Bela Szörfi e Marco Weißler.

O BCE acrescentou que sua própria reação à inflação excessiva, aumentando a taxa de juros no mês passado e orientando para mais altas à frente, pode amortecer ainda mais o impacto no crescimento potencial ao estabilizar as expectativas.

Além disso, uma economia mais flexível em comparação com o último choque do petróleo pode acelerar a mudança tecnológica.

(Reportagem de Francesco Canepa)