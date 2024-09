BCE autoriza BBVA a avançar em sua proposta de aquisição do Sabadell

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/09/2024 - 21:05 Para compartilhar:

O Banco Central Europeu (BCE) autorizou nesta quinta-feira, 5, o banco BBVA a avançar com sua proposta de aquisição ao banco Sabadell. Agora, ainda falta a autoridade espanhola, a Comissão Espanhola de Mercado e Concorrência (CNMC) autorizar o processo.

Em nota, o BBVA afirma que aguarda uma resposta positiva dos acionistas do Sabadell, que têm sido relutantes em aceitar a transação com o maior rival na Espanha. Segundo o BBVA, uma vez que a participação no Banco Sabadell for adquirida em mais de 50%, ele planeja fundir ambos os bancos. Esta fusão está sujeita às aprovações regulatórias pertinentes

A luz verde do regulador europeu representa “um novo e muito significativo marco que também demonstra a solidez e solvência deste empreendimento”, disse o presidente do BBVA, Carlos Torres Vila.